İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ - Haberler
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İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın girişinde bulunan iş yerinin deposunda yangın çıktı.

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın girişinde bulunan iş yerinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Kadıköy Sahrayı Cedit Mahallesi Akgün Sokakta 4 katlı bir binanın giriş katındaki iş yerinin depo olarak kullandığı kısımda saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını fark eden apartman sakinleri de apartmanı boşaltarak sokağa çıktı. Yaşanan yangında can kaybı ve yaralı bulunmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için depo içinde inceleme başlattı.

Apartman sakinlerinden Nilüfer Aydın, 'Ben tam yatmak üzereydim, bir koku duydum, hatta balkondan çıktım baktım bir şey var mı diye. Bir şey duymadım, görmedim sonra yattım. Ondan bir 10 dakika, 15 dakika sonra zilime basıldı. 'Yangın var' diye haber verdiler. Sonra apar topar çıktık dışarıya sonuç bu. Dükkan o sırada kapalıydı, kimse yoktu. Herkeste aşağıya indi çok şükür can kaybı yaşanmadı" dedi. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ

İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
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Haber: İSTANBUL-KADIKÖY'DE İŞ YERİ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ - Haberler
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