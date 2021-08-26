Son dakika haber... Kadıköy'de 68 yaşındaki kadına çarparak ölümüne neden olan sürücüye dava açıldı
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Son dakika haber... Kadıköy'de 68 yaşındaki kadına çarparak ölümüne neden olan sürücüye dava açıldı

Son dakika haber... Kadıköy'de 68 yaşındaki kadına çarparak ölümüne neden olan sürücüye dava açıldı
Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Kadıköy'de otomobiliyle çarptığı 68 yaşındaki kadının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kadıköy'de otomobiliyle çarptığı 68 yaşındaki kadının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bülent Kaya'nın 8 Temmuz'da aracıyla Bağdat Caddesi'nden Kadıköy istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Güler Baykal'a çarparak ölümüne sebebiyet verdiği anlatıldı.

İddianamede, sanık Kaya'nın alınan ifadesinde, olay günü Bağdat Caddesi'nde orta şeritte 60-70 kilometre hızlı ilerlediğini, bu sırada Baykal'ın aniden önüne çıktığını, direksiyonu sola kırdığını ancak kazayı engelleyemediğini, bu nedenle pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Bilirkişi raporu: "Sürücü asli kusurlu"

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, sanık Kaya'nın asli kusurlu olduğu, Güler Baykal'ın ise kusurunun bulunmadığı yönünde görüş bildirildiği aktarılan iddianamede, bu şekilde sanığın taksirle ölüme sebebiyet verme suçunu işlediği kaydedildi.

İddianamede, tutuklu sanık Bülent Kaya'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Bülent Kaya, ilerleyen günlerde Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz

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