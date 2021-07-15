Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
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Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması

Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret ederken, düzenlenen programla 15 Temmuz şehitleri anıldı.

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret ederken, düzenlenen programla 15 Temmuz şehitleri anıldı. 

İzmir Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle hazırlanan program, Kadifekale Hava Şehitliği'nin ziyaretiyle başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ile şehit yakınları ve gazilerin katıldığı törende dualar okundu. İl Müftüsü Salih Sezik, şehitler için dua etti.

Şehitlik defterini imzalayan Vali Köşger, "Eşsiz kahramanlık destanıyla şehadet mertebesine ulaşarak her tehdide karşı verilen mücadelede tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz. Türk milletinin neleri başarabileceğini gösterdiniz. Gücümüzün sadece silah ve teçhizatın toplamından ibaret olmadığını ispatladınız. İstiklalimiz ve ulvi değerlerimiz uğruna yaptıklarınız için aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Başta cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükranla yad ediyorum" dedi.Törene katılan protokol, daha sonra şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Bu topraklarda yaşamanın bedeli olduğunu söyleyen Vali Köşger, yakınlarını ziyarete gelen şehit ailelerine istekleri olup olmadığını sordu. Köşger, terhisine 5 gün kala Mardin'de şehit olan Erhan Çakıcı'nın kabri başında bulunan anne Makbule Çekici ve baba Halit Çekici ile de sohbet etti. Vali Köşger daha sonra 2008'de Hakkari'de şehit olan Egemen Yıldız'ın annesi Fikriye Yıldız ile sohbet ederek, şehit oğlu için rahmet diledi.

Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması
Son dakika haber: Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz anması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç

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