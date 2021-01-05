Son dakika haber! KADES uygulaması kadınlara tanıtıldı
Son dakika gündem haberi: Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasını kentte faaliyet gösteren fabrikaların kadın personellerine tanıttı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadına Şiddete Karşı Destek Hattı (KADES) uygulamasını kentte faaliyet gösteren fabrikaların kadın personellerine tanıttı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince merkez ilçede faaliyet gösteren iki tekstil fabrikasında çalışan kadın personele KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ekipler tarafından kadınların uygulamayı cep telefonlarına indirerek kullanabilmeleri konusunda bilgi verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever