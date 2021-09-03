Son dakika haber! KADES çağrısında bulunan hemşire polisleri harekete geçirdi
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Son dakika haber! KADES çağrısında bulunan hemşire polisleri harekete geçirdi

Son dakika haber! KADES çağrısında bulunan hemşire polisleri harekete geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, mobil cihaz üzerinden Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasından (KADES) uyarı alan polis ekipleri seferber oldu.

Adıyaman'da, mobil cihaz üzerinden Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasından (KADES) uyarı alan polis ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, mobil cihaza kurulu olan KADES uygulamasından ihbar uyarısı alan polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri uygulamayı kullanan kullanıcının Yenisanayi mahallesi ile Siteler mahallesinde adres gösterdiği her iki ikamete eş zamanlı ekip sevk etti.

Kısa sürede her iki adrese giden çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri belirtilen ikametlerde kimseyle karşılaşmadı. Polis ekipleri, ikamet içerisinde kimsenin olmadığını fark ederek KADES uyarısında bulunan kadına ulaşmaya çalıştı. Polis ekipleri bilgilerine ulaştıkları kadının Yenisanayi mahallesinde bulunan özel bir hastanede hemşire olarak çalıştığını öğrendi. Durum üzerine polis ekipleri bu defa kadının çalıştığı hastaneye gitti. Hastanede çalışan kadının butona yanlışlıkla bastığı ve herhangi bir şiddet olayına maruz kalmadığı anlaşılması üzerine polis ekipleri hastaneden ayrıldı. - ADIYAMAN

Son dakika haber! KADES çağrısında bulunan hemşire polisleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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