Son dakika haber | Kademeli normalleşme döneminde, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a...
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Son dakika haber | Kademeli normalleşme döneminde, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a...

Son dakika haber | Kademeli normalleşme döneminde, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a...
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kademeli normalleşme döneminde, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.

Kademeli normalleşme döneminde, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

MEB: 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
MEB: 1 Haziran'dan itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, durum değerlendirmesinin ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
MEB: Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
MEB: Okul öncesi dışındaki tüm eğitim kademelerinde 1 Haziran 2021'e kadar uzaktan eğitime devam edilecek.
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Son dakika haber | Kademeli normalleşme döneminde, huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi ve çocukevleri gibi yerlerdeki ziyaretçi kısıtlaması 1 Haziran'a... - Haberler
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