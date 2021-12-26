Son dakika haber... Kadayıfçı Sıtkı Usta müşterilerinin çocukları için oyun parkuru açtı

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da yıllardır hizmet veren 1968 yılından bugüne vatandaşların damak tadına hitap eden meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, müşterilerinin çocukları için oyun parkuru açtı.

Tatlı sektörünün duayen firması, Ankara ve Diyarbakır'da şubeleriyle hizmet veren Kadayıfçı Sıtkı Usta, aileler ve çocukların rahatlığı için oyun parkuru açtı. Müşterilerine hizmetlerini sunmaya devam edeceklerini belirten Sıtkı Altunbay, aileler ve çocuklar, bu hizmetten bir hayli memnun olduklarını ifade etti. Ailelerin tesis içinde kaldıkları zaman dilimi içinde, hem son derece rahat, huzurlu ve konforlu vakit geçirmeleri, hem de çocuklarına hem eğitici ve hem de bilişsel kazanımlar aşılandığını kaydeden Altunbay, "Böylelikle aileler, tadı dünyaca ünlü birbirinden leziz ürünleri tadarken, çocuklar da bir yandan eğlenip, bir yandan faydalı eğitimler görüyor. Son derece temiz, pandemi kurallarına da riayet ediyoruz. Gerek aileler ve gerekse çocuklar, son derece güzel vakit geçiriyor ve mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. İşletmelerimizde çocuklar için A'dan Z'ye her türlü etkinliğin yapılması için gerekli ortamı hazırlamış durumdayız. Sandalye kapmaca, serbest oyunlar, mendil kapmaca, çocukların dikkat yeteneklerini ölçmek için belirli hareket oyunları, top havuzunda renk oyunu, basketbol oyunu ve birbirinden renkli karma oyunlarla, çocuklar çok güzel vakit geçirme olanağı buluyor" dedi. - DİYARBAKIR