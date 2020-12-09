Son dakika haber: Kaçan şüpheli 3 bin aracın incelenmesiyle bulundu
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Son dakika haber: Kaçan şüpheli 3 bin aracın incelenmesiyle bulundu

09.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:06
Son dakika haber: Kaçan şüpheli 3 bin aracın incelenmesiyle bulundu

Son dakika haberleri: Eskişehir'de yolda çarptığı 46 yaşındaki vatandaşın ölümüne neden olan ve durmayarak olay yerinden kaçan sürücü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin yaklaşık 3 bin aracı incelemesinin ardından olaydan iki gün sonra yakalandı.

Eskişehir'de yolda çarptığı 46 yaşındaki vatandaşın ölümüne neden olan ve durmayarak olay yerinden kaçan sürücü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinin yaklaşık 3 bin aracı incelemesinin ardından olaydan iki gün sonra yakalandı.

Olay, 7 Aralık gecesi Sivrihisar-Kaymaz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir aracın Ankara istikametinden Eskişehir istikametine seyir halinde iken, yol kenarında bir vatandaşa çarpmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi üzerine Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığınca inceleme başlatıldı. Ölen şahsın uzun süredir psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve tedavi görmekte olan 46 yaşındaki Ö.Y., olduğunu belirleyen ekipler bölgede araştırma yaptı. JASAT dedektifleri, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri şahsa çarpan araca ait parçalardan yola çıkarak o saatlerde bölgeden geçen 3 bin aracı incelemeye aldı. İncelemenin ardından aracın E.K., idaresindeki kiralık şirket aracı olduğunu tespit eden ekipler şüphelinin ayrıca Bursa'da olduğunu belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan E.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber: Kaçan şüpheli 3 bin aracın incelenmesiyle bulundu
Son dakika haber: Kaçan şüpheli 3 bin aracın incelenmesiyle bulundu
Son dakika haber: Kaçan şüpheli 3 bin aracın incelenmesiyle bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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