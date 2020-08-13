Son dakika haber: Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Bir son dakika haberine göre Adana'da kaçakçılık yaptığı tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık yaptığı tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 3 adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde ve zanlıların araçlarında, kaçak olduğu belirlenen 1850 puro, 132 şişe içki ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Kaynak: AA