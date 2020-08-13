Son dakika haber: Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da kaçakçılık yaptığı tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

13.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:07

Adana'da kaçakçılık yaptığı tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılık yaptığını belirlediği şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 adrese düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde ve zanlıların araçlarında, kaçak olduğu belirlenen 1850 puro, 132 şişe içki ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

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Son dakika haber: Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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