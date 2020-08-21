Son dakika haber... Kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da gümrük kaçağı 661 şişe içki, 839 paket puro ve 185 paket sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 661 şişe içki, 839 paket puro ve 185 paket sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve içki satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, iki araçta ve elektrikli bisikletin sepetindeki atık kağıtlar arasına gizlenmiş, kaçak 661 şişe içki, 839 paket puro ve 185 paket sigara ele geçirdi.

Polis, ele geçirilen ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA