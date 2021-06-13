Son dakika haber! Kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'da düzenlenen 8 kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen 8 kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Düzenlenen 8 operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 239 sikke ve obje, 4 ruhsatsız tabanca, metal arama dedektörü, 75 bin makaron, 2 bin 290 paket sigara, 2 bin 800 litre akaryakıt, 50 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ile 73 cep telefonu ele geçirildi.

Son dakika haber! Kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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