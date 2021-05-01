Bayrampaşa'da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 4 gözaltı
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Bayrampaşa'da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayrampaşa'da kaçak sigara üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda, satışa hazır çok sayıda sigara ve sigara imalatında kullanılan makine ele geçirildi.

Bayrampaşa'da kaçak sigara üretimi yapılan bir depoya düzenlenen operasyonda, satışa hazır çok sayıda sigara ve sigara imalatında kullanılan makine ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar doğrultusunda Bayrampaşa Varna Çıkmazı Sokak'ta bulunan bir depoyu takibe aldı. 15 gün süren yoğun takip sonucu depoda bandrolsüz sigara üretildiği tespit edildi. Depoya düzenlenen baskında 80 kilogram tütün, 2 üretim makinesi, 1 kompresör cihazı, 40 bin dal boş makaron ve 10 bin dal yurtiçine satışa hazır sigara ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, kaçak sigara üretilen deponun alt katında bulunan ve daha öncesinde marangozhane olan dükkanın sigara depolama yeri olarak kullandığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Bayrampaşa'da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 4 gözaltı
Bayrampaşa'da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 4 gözaltı
Bayrampaşa'da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 4 gözaltı
Bayrampaşa'da kaçak tütün ve sigara operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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