Son dakika haber! Kaçak silah operasyonu: 1'i tarihi eser 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Kaçak silah operasyonu: 1'i tarihi eser 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi

12.12.2020 09:26 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:31
Son dakika haber! Kaçak silah operasyonu: 1'i tarihi eser 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi

Son dakika haberleri... Gaziantep'te 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1'i tarihi eser olmak üzere 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirirken 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Gaziantep'te 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1'i tarihi eser olmak üzere 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirirken 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda silah ticareti yapıldığı tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1'i tarihi eser olmak üzere 4 adet tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Son dakika haberleri: İstanbul'da dev operasyon: 1 buçuk ton kaçak tütün ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Kaçakçılık operasyonunda 575 parça tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haberi: Bitlis'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Son dakika haberi: Bitlis'te ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Cemal Hünal Demet Akalın Sermiyan Midyat
Spor Neymar Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Ateş İlaç Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Kaçak silah operasyonu: 1'i tarihi eser 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 09:30:41. #1.15#
title