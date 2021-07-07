Son dakika haber... Kaçak sigara satılan lastikçiye operasyon düzenlendi
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Son dakika haber... Kaçak sigara satılan lastikçiye operasyon düzenlendi

Son dakika haber... Kaçak sigara satılan lastikçiye operasyon düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de yasadışı yollarla getirdiği sigaraları lastikçide sattığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Eskişehir'de yasadışı yollarla getirdiği sigaraları lastikçide sattığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasadışı yollarla kaçak olarak temin ettiği sigaraları, Tepebaşı'nda perakende olarak sattığı tespit edilen E.E.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince takibe alınan E.E.'nin kaçak sigaraları, Eskişehir-Bursa karayolu üzerinde faaliyet gösteren Lastik Onarım, Yıkama, Yağlama ve Yağ Değişimi işletmesinde bulundurduğu ve buradan sattığı belirlendi. İşletmede yapılan aramada; 701 paket bandrolsüz, hologramsız ve faturasız kaçak sigara, 1 adet bandrolsüz, hologramsız ve faturasız 70 cl'lik viski, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet av tüfeği mermisi, 367 adet 9 mm. çapında tabanca mermisi ve 3,6 kilogram Alwazah Tea marka faturasız çay ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan E.E. isimli şüpheli "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edildi. İfadesinin alınan E.E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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