Kaçak parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Başakşehir ve Küçükçekmece'de 8 adrese düzenlenen sahte parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Başakşehir ve Küçükçekmece'de 8 adrese düzenlenen sahte parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Küçükçekmece ve Başakşehir'de sahte parfüm üretimi yapan 8 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyona dair detaylar ortaya çıktı. Operasyonda parfüm yapımında kullanılan 5 ton sıvı likit, 1 ton etil alkol, binlerce ambalaj, parfüm şişeleri ele geçirildi. İşyerlerinin ruhsatsız olduğu ve sağlıksız ortamda üretim yapıldığı belirlenirken, gözaltı sayısının ise 4'e yükseldiği öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu - Batuhan Toprak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı