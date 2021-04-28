Kaçak parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaçak parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi

Kaçak parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir ve Küçükçekmece'de 8 adrese düzenlenen sahte parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Başakşehir ve Küçükçekmece'de 8 adrese düzenlenen sahte parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Küçükçekmece ve Başakşehir'de sahte parfüm üretimi yapan 8 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyona dair detaylar ortaya çıktı. Operasyonda parfüm yapımında kullanılan 5 ton sıvı likit, 1 ton etil alkol, binlerce ambalaj, parfüm şişeleri ele geçirildi. İşyerlerinin ruhsatsız olduğu ve sağlıksız ortamda üretim yapıldığı belirlenirken, gözaltı sayısının ise 4'e yükseldiği öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu - Batuhan Toprak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Thodex soruşturmasında Özer'in abisi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi
Thodex soruşturmasında Özer'in abisi ve kız kardeşi için ek gözaltı süresi
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Bilgievinin yıkım kararı tarihi bir ayıptır
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: Bilgievinin yıkım kararı tarihi bir ayıptır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Meral Akşener Adnan Menderes Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Feyza Aktan Meral Kaplan Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Aykut Kocaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaçak parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 20:12:35. #1.16#

title