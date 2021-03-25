Son dakika haber | Kaçak kazıya suçüstü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber | Kaçak kazıya suçüstü

25.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:35
Son dakika haber | Kaçak kazıya suçüstü

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1. derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1. derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında 1. derece sit alanı olduğu değerlendirilen bölgede kaçak kazı ve arama yapıldığını tespit eden jandarma ekipleri şüpheli şahıslar F.Y. (40), C.D. (50), E.S. (44) ve R.E.'yi (53) arama ve kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Olay yerinde bulunan 1 adet kulaklık, 1 adet matkap, 1 adet matkap şarj cihazı, 2 adet lityum batarya, 1 adet ışık kaynağı, 1 adet demir çekiç, 1 adet levye, 2 adet demir hurç, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dedektöre ait çapa, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör, 1 adet manivela demir ele geçirildi. Şüpheli şahıslardan olan F.Y. isimli şahsın 45 UA 9633 plakalı araç ile gözcülük yaptığı tespit edilirken, araçta yapılan aramada 1 adet metal dedektörü, bu dedektöre ait olduğu değerlendirilen 2 adet dedektör başlığı ve 1 adet ara kablolu çoklu priz ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda tahkikata başlanırken, şüpheli 4 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Son dakika haber | Kaçak kazıya suçüstü
Son dakika haber | Kaçak kazıya suçüstü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Kaçak kazıya suçüstü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 10:37:40. #1.15#
title