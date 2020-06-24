Son dakika haber | Kaçak hayvan kesimi yapan kişiye ceza yazıldı
Son dakika haberleri: Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak hayvan kesimi yapan bir şahsa cezai işlem uygulandı.
24.06.2020 16:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:38
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaçak hayvan kesimi yapan bir şahsa cezai işlem uygulandı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kentin muhtelif yerlerinde kaçak hayvan kesimi yapan kişilere yönelik denetimler denetim ve operasyon düzenlendi. Hayvan Pazarı civarında kaçak kesim yapan bir şahsın malzemelerine el konularak cezai işlem uygulandı. - KİLİS
Kaynak: İHA