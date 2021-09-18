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Son dakika haber: Kaçak alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Kaçak alkol operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak etil alkol ile birlikte sahte rakı ve viski ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak etil alkol ile birlikte sahte rakı ve viski ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent merkezinde bir şahsın ev ve iş yerinde kaçak alkol üretimi yaptığı yönünde bilgi alan ekipler H.D. (29), isimli şahsın adreslerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 30 adet TABDK bandrolü, 5 bin 150 gram kıyılmış tütün, 2 bin 690 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 5 bin adet içi boş makaron, 14.5 litre sahte rakı, 4.5 litre sahte viski, 24.5 litre etik alkol, 180 ml viski cipsi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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