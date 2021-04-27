Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 850 litre atık yağ ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 850 litre atık yağ ele geçirildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Umurbey Mahallesi ve Balabanlı Kavşağı mevkisinde bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, 1 dinamo düzeneği ve kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 850 litre atık yanık yağ ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber | Kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan atık yağ ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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