Son dakika haber: Kabo Verde Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves görevine başladı - Haberler
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Son dakika haber: Kabo Verde Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves görevine başladı

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kabo Verde Cumhurbaşkanı Jose Maria Neves görevine başladı

Son dakika haberine göre Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Jose Maria Neves yemin ederek görevine başladı.

Batı Afrika'daki ada ülkesi Kabo Verde'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Jose Maria Neves yemin ederek görevine başladı.

Başkent Praia'da düzenlenen yemin törenine, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo katıldı.

Cumhurbaşkanı Neves, yemin töreninde yaptığı konuşmada, Batı Afrika ve Portekizce konuşan ülkelerle ilişkileri geliştirme sözü verdi.

Cape Verde'nin Bağımsızlığı için Afrika Partisinin (PAICV) adayı olan ve ilk turda seçilen 61 yaşındaki Neves, 2001'den 2016'ya kadar başbakanlık koltuğunda oturmuştu.

Eski Portekiz sömürgesi olan ve "Yeşil Burun Adaları" olarak da bilinen ülke, Senegal ve Moritanya açıklarında yer alıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
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