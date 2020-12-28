Son dakika haber... Kablo hırsızları yakalandı
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Son dakika haber... Kablo hırsızları yakalandı

28.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:47
Son dakika haber... Kablo hırsızları yakalandı

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, telefon hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, telefon hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koramşalı Mahallesi'nde bulunan telefon hatlarının kablolarının çalındığının ihbarını aldı. Bunun üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, Koramşalı-Çerçili hattında bulunan 150 metre kablonun kesildiği tespit etti. Çevrede çalışma yürüten ekipler, şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişiyi bölgeye yakın bir yerde gözaltına aldı. Ekipler, çevrede yaptıkları aramalarda kesilen kabloları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar kabloyu kendilerinin çaldığını itiraf ederken, Koramşalı-Fakılı hattında meydana gelen kablo hırsızlığı olayını da kendilerinin yaptığını, kabloları bir araziye sakladıklarını söyledi. Şahısların verdiği adreste yapılan aramada da 200 metre kablo, 1 testere ve 1 balta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslarla ilgili hırsızlık suçundan adli soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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