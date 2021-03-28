Son dakika haber | Kabil'de silahlı saldırıya uğrayan bir hava kuvvetleri mensubu öldü

Son dakika haberi: Afganistan'ın başkenti Kabil'de hava kuvvetleri personeli olan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de hava kuvvetleri personeli olan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, hava kuvvetleri mensubu Sıfatullah Fakiri'nin, Kabil'in Bağ Davut bölgesinde kimliği bilinmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Faramarz, saldırıda Fakiri'nin yaşamını yitirdiğini, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Kabil'de dün de bir güvenlik görevlisi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat