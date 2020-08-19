Son dakika haber | Kabil'de iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi öldü Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdavs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Ahmadşah Mina ve Kampani bölgelerinde peş peşe düzenlenen iki ayrı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Faramarz, saldırılarda 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Bombalı saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA