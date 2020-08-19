Son dakika haber | Kabil'de iki ayrı bombalı saldırıda 2 kişi öldü
Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.
19.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:10
Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdavs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Ahmadşah Mina ve Kampani bölgelerinde peş peşe düzenlenen iki ayrı saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Faramarz, saldırılarda 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Bombalı saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA