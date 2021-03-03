Son dakika haber! Kabil'de din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz silahlı saldırıda öldü
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Son dakika haber! Kabil'de din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz silahlı saldırıda öldü

03.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:40
Son dakika haber! Kabil'de din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz silahlı saldırıda öldü

Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın başkenti Kabil'de din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de din alimi Mevlevi Feyiz Muhammed Faiz, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kunduz Vilayeti Alimler Şurası Eski Başkanı Mevlevi Faiz'in, Kabil'in Sarak Cakşan bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Faramarz, saldırı sonucu Mevlevi Faiz'in yaşamını yitirdiğini ve saldırganların olaydan sonra bölgeden uzaklaştığını belirtti.

Afganistan'da son 4 aydır, özellikle büyük kentlerde, suikast dalgası devam ediyor. Bu suikast dalgasının hedefinde ise gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Öte yandan dün akşam ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinde Enikas televizyon kanalında çalışan 3 kadın personel uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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