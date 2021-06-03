Son dakika haber: Kabil'de bombalı saldırıda 4 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kabil'de bombalı saldırıda 4 kişi öldü

Son dakika haber: Kabil'de bombalı saldırıda 4 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Çar Kale bölgesinde sivilleri taşıyan bir aracın bombalı saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin yaralandığını ifade eden Faramarz, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan bir gün önce de başkent Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Son dakika: Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi öldü
Son dakika: Kabil'de peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 10 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Seda Sayan Burak Sergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Ergin Ataman Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Kabil'de bombalı saldırıda 4 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 14:49:14. #1.14#

title