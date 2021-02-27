Son dakika haber! Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü
27.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:18
Son dakika haber... Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Bagrmi ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivil bir araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Faramarz, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat