Son dakika haber! Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü
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Son dakika haber! Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü

27.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:18
Son dakika haber! Kabil'de bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Son dakika haber... Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Bagrmi ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivil bir araç bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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