Son dakika haber | "Jungle Park" kapılarını yeni keşiflere açıyor Gelen son dakika haberlerine göre Yüzlerce egzotik canlının bir arada olduğu "Jungle Park", 22 Haziran Pazartesi günü kapılarını misafirlerine açıyor.

Yüzlerce egzotik canlının bir arada olduğu "Jungle Park", 22 Haziran Pazartesi günü kapılarını misafirlerine açıyor.

Jungle Park'tan yapılan açıklamaya göre, "Jungle Park", 22 Haziran Pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açacak.

Birbirinden farklı 100 türden yaklaşık 400 canlının bulunduğu "Jungle Park"ta dev yılanlar, maymunlar, büyük örümcekler, renkli kurbağalar, timsahlar, tünel akvaryum içerisinde köpekbalıkları, tropik resif balıkları, kaplumbağalar ve egzotik kuşların olağanüstü dünyaları keşfedilecek.

Sualtı Krallığı'na geçildiğinde su dünyasının renkli canlıları, tropikal kuşlar ve Marmoset Maymunları'nı da yakından görülebilecek.

"Jungle Park", yeni keşiflere çıkmanın heyecan ve sevincini hissettirecek.

Uluslararası standartlara uygun tüm sağlık önlemleri alındı

Hem çalışanlarının hem de misafirlerinin sağlığını her şeyin üzerinde tutan "Jungle Park", pandemi sürecine yönelik uluslararası standartlara uygun tüm önlemleri de almış bulunuyor.

Yüzde 50 kapasite ile misafirlerini ağırlayacak olan "Jungle Park"ta maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları titizlikle uygulanırken, girişte de ateş ölçümü yapılacak.

Eyüp'te bulunan İsfanbul Eğlence ve Alışveriş Merkezi'nin içinde yer alan "Jungle Park", aldığı tedbirlerle misafirlerinin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kendilerini güvende hissederek, gönüllerince keşfe çıkacakları bir ortam sunacak.

Kaynak: AA