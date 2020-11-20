Son dakika haber | JPMorgan TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Son dakika ekonomi haberine göre Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine oldukça "ihtiyatlı" ve "kararlı" başladığını bildirdi.

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın görevine oldukça "ihtiyatlı" ve "kararlı" başladığını bildirdi.

JPMorgan, TCMB'nin politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kuruluşun konuya ilişkin paylaştığı raporda, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevine oldukça "ihtiyatlı" ve "kararlı" başladığı belirtildi.

"Ortodoks politika yolunda önemli bir adım"

Ağbal yönetimindeki ilk Para Politikası Kurulu Toplantısında ihtiyaç duyulan ve beklenen parasal sıkılaştırmanın açık bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret edilen raporda, yine beklendiği gibi politika çerçevesinin sadeleştirildiği aktarıldı.

Raporda, bankanın gösterge faizi tek faiz haline getirerek piyasa oyuncularının çok sayıda faiz oranını izleme gerekliliğini de ortadan kaldırdığı kaydedildi.

Piyasa katılımcılarının TCMB'nin para politikası duruşunun sıkılığını anlaması için bir haftalık repo oranını izlemelerinin yeterli olacağına işaret edilen raporda, "Bunun, ortodoks politika yolunda önemli bir adım olduğunu ve şeffaflıkta bir artış olduğunu not ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

"TCMB mesajlarında oldukça netti"

Raporda, politikalara ilişkin yol göstermede de önemli iyileşmeler olduğuna dikkat çekilerek, "Önceki açıklamalarda kullanılan karışık cümlelerin aksine TCMB bu kez mesajlarında oldukça netti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Önemli pozisyonlara güvenilir isimlerin atanmasının ve bankanın bugünkü adımının fiyat istikrarına yönelik riskleri önemli ölçüde azaltabileceği vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi:

"Nitekim, Türk Lirası atamalardan bu yana dolar karşısında yüzde 12 değer kazandı. Dolayısıyla, enflasyonda beklenmedik bir yükseliş ve jeopolitik risklerde ani bir artış olmazsa yüzde 15'in politika faizinde döngüsel zirve olabileceğini düşünüyoruz. Bir sonraki hamle büyük olasılıkla bir kesinti olacaktır. Nisan ayında 50 baz puanlık bir kesintiden başlayarak gevşemenin çok kademeli olmasını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin