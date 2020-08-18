Son dakika haber! Jip, motosiklete çarptı: 1 ölü
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Son dakika haber! Jip, motosiklete çarptı: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Jip, motosiklete çarptı: 1 ölü Jip'in sürücüsünün 16 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi Çorum'da bir jipin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

18.08.2020 02:47 | Son Güncelleme: 18.08.2020 03:08

Jip, motosiklete çarptı: 1 ölü

Jip'in sürücüsünün 16 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi

ÇORUM - Çorum'da bir jipin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Jipin sürücüsünün 16 yaşında bir çocuk olduğu öğrenildi.

Kaza, Buharaevler mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Bişkek caddesinde seyir halinde olan E.Y yönetimindeki jip kavşaktan karşı tarafa geçmeye çalışan Mesut A. yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Mesut A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, çocuk sürücü gözaltına alındığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Son dakika haber! Jip, motosiklete çarptı: 1 ölü

Kaynak: İHA

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