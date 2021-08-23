Son dakika haber! Japonya yeni tahliye operasyonu için Afganistan'a askeri uçak gönderecek

Son dakika haberine göre Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, Afganistan'da kalan Japon vatandaşlarını ve Japon kuruluşları için çalışan personeli tahliye etmek için bölgeye bir askeri uçak gönderileceğini söyledi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, Afganistan'da kalan Japon vatandaşlarını ve Japon kuruluşları için çalışan personeli tahliye etmek için bölgeye bir askeri uçak gönderileceğini söyledi.

Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'daki güvenlik ortamı belirsizliğini korurken, Japonya hükümeti ülkede kalan vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada, Afganistan'da kalan Japon vatandaşları ile Japon Büyükelçiliği ve diğer kuruluşlar adına çalışan yerel personelin tahliyesi için bölgeye bir Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) uçağı gönderileceğini açıkladı. Büyükelçilikte görevli diplomatlar daha önce tahliye edilmesine rağmen, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ve diğer ilişkili organizasyonlarda görevli personelin tamamının tahliye edilmediği öğrenildi.

Japonya hükümetinden daha önce yapılan açıklamada Kabil'deki tüm büyükelçilik personelinin tahliye edildiği bildirilmiş, 12 personelin dost bir ülkenin askeri uçağıyla Dubai üzerinden ülkeyi terk ettiği kaydedilmişti. Büyükelçiliğin görevlerini yürütmek için İstanbul'da geçici bir ofis kurulacağı kamuoyuna yansımıştı.

Taliban yönetimi ele geçirmişti

Taliban 20 yıllık aranın ardından ülkenin kontrolünü yeniden ele geçirmiş, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Taliban güçlerine karşı direnmeyen Afganistan ordusu eleştirilerin hedefi olmuştu. Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından başkentte panik havası hakim olurken, birçok ülke büyükelçilik personelini tahliye etmişti.

Öte yandan, ülkeden kalkan askeri uçaklarla Afganistan'ı terk etmeye çalışan Afganların görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Gelişmelerin ardından Taliban güçlerinden yapılan açıklamalarda ılımlı mesajlar verilirken, kadın haklarına saygı gösterileceği ve eski valiler ile bürokratlarla diyalog kurulacağı belirtilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı