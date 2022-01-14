Son dakika haber... Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore'den muhtemel bir balistik füze fırlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore'den muhtemel bir balistik füze fırlatıldı

Son dakika haber... Japonya Savunma Bakanlığı: Kuzey Kore'den muhtemel bir balistik füze fırlatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberi: Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'den Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) muhtemel bir balistik füzenin fırlatıldığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'den Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) muhtemel bir balistik füzenin fırlatıldığını duyurdu.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'den muhtemel bir balistik füze fırlatıldı. Bir takip raporu hazır olur olmaz sizi bilgilendireceğiz" denildi.

ABD, KUZEY KORE'DEN 5 KİŞİYE YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye kitle imha silahları için mal tedarikinden sorumlu olduğu gerekçesiyle 5 kişiye yaptırım kararı aldığını duyurmuştu. 12 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Bugün, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze ile ilgili programlar için mal tedarikinden sorumlu 5 kişiyi tespit etti" denildi.


Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

Kim Jong-Un'dan halkına yeni talimat: Kendi dışkınızı gübre olarak kullanın

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title