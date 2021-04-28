Son dakika haber! Japonya Parlamentosu, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık anlaşmasını onayladı

Son dakika habere göre Japonya Parlamentosu, Asya Pasifik'teki 15 ülkeyi kapsayan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını kabul etti.

Japonya Parlamentosu, Asya Pasifik'teki 15 ülkeyi kapsayan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasını kabul etti.

Japonya Parlamentosu Üst Kanadı Danışman Meclisi (Sangiin), ülkenin "dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması" olarak bilinen RCEP anlaşmasına katılımını onayladı.

Kamu yayıncısı NHK, hükümetin, anlaşmanın sağlayacağı ihracat, yatırım ve tüketim fırsatlarıyla ülkenin gayri safi milli hasılasının yüzde 2,7 yükselmesini beklediğini bildirdi.

Kyodo ajansına göre RCEP, Japonya'nın, hem "en büyük ticari ortağı" Çin hem de "en büyük üçüncü ticari ortağı" Güney Kore ile birlikte yer aldığı ilk ticaret anlaşması olacak.

Mal ticaretine yönelik gümrük tarifelerini büyük oranda düşürmesi beklenen RCEP'in dünya nüfusu ve ticaretinin yüzde 30'unu kapsayacak bir serbest bölge oluşturması planlanıyor.

Pasifik'te Çin, Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülke Kasım 2020'de RCEP mutabakatına varmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan