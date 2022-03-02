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Son dakika haber... Japonya meclisi, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" kararı kabul etti

AA, Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Son dakika haber... Japonya meclisi,

Gelen son dakika haberine göre Japonya'da, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" meclis kararı onaylandı.

Japonya'da, " Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini en sert şekilde kınayan" meclis kararı onaylandı.

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin), " Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini" beyan eden kararı kabul etti.

Kararda "En sert şekilde kınanan Rusya'nın işgalinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini açıkça ihlal ettiğine" dikkat çekildi.

"Statükoyu değiştirmek üzere tek taraflı güç kullanımına" karşı çıkılan kararda, Rus askerlerinin saldırıları "derhal durdurması ve Ukrayna'dan çekilmesi" çağrısı yapıldı.

Ukrayna halkıyla "dayanışmanın korunduğunu" belirten karar, Japon hükümetinden "yaptırımlar yoluyla ivedilikle ve kararlı şekilde krize yanıt verilmesi" talep edildi.

Kararda, söz konusu "işgal", "sadece Avrupa'da değil, Asya dahil uluslararası toplum düzeninin temelini sarsabilecek oldukça ciddi bir durum" olarak nitelendirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, meclis kararının onaylanmasının ardından, "G-7 ülkeleriyle iş birliği halinde, güçlü yaptırımlar yoluyla uygun şekilde yanıt vereceklerini" söyledi.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Temsilciler Meclisi, Japonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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