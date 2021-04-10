Son dakika haber | Japonya'dan, Tayland'a Kovid-19 aşıları için soğuk zincir kurması amacıyla 5,5 milyon dolar destek
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Son dakika haber | Japonya'dan, Tayland'a Kovid-19 aşıları için soğuk zincir kurması amacıyla 5,5 milyon dolar destek

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Japonya'dan, Tayland'a Kovid-19 aşıları için soğuk zincir kurması amacıyla 5,5 milyon dolar destek

Son dakika haber... Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için soğuk zincir tesisleri kurması amacıyla Tayland'a 5,5 milyon dolar finansal yardım taahhüt etti.

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için soğuk zincir tesisleri kurması amacıyla Tayland'a 5,5 milyon dolar finansal yardım taahhüt etti.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Başbakan Suga Yoşihide, telefonda görüştüğü Taylandlı mevkidaşı Prayut Chan-o-cha ile ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldı.

Görüşmede Suga, Tayland'a Kovid-19 aşıları için soğuk zincir tesisleri kurması amacıyla yaklaşık 5,5 milyon dolar finansal yardım taahhüdünde bulundu.

Suga, 1 Şubat'ta askeri darbe sonrası Myanmar'da düzenlenen barışçıl gösterilerde protestoculara uygulanan şiddet ve baskıya yönelik kaygılarını mevkidaşına iletti.

Görüşmede Suga, Çin'in bölgesel sularda tehditkar faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin geçen ay balistik füze denemesine yönelik endişelerini de Tayland Başbakanı'na aktardı.

Tayland Başbakanı Chan-o-cha ise iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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