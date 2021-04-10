Son dakika haber | Japonya'dan, Tayland'a Kovid-19 aşıları için soğuk zincir kurması amacıyla 5,5 milyon dolar destek

Son dakika haber... Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için soğuk zincir tesisleri kurması amacıyla Tayland'a 5,5 milyon dolar finansal yardım taahhüt etti.