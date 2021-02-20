Son dakika haber! Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt

20.02.2021 04:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 04:18
Son dakika haber! Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt

Son dakika sağlık haberine göre Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde kurulan aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüt etti.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öncülüğünde kurulan aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüt etti.

Kyodo ajansına göre Başbakan Suga, İngiltere'nin dönem başkanlığında çevrim içi düzenlenen "G7 Zirvesinde" Kovid-19 ile mücadele, Tokyo Olimpiyatları ve Çin'in bölgedeki statükoyu değiştirme çabalarına yönelik konuştu.

Suga, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına 200 milyon dolar taahhüdünde bulundu.

Temmuz'da düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik zirve liderlerinin desteğini talep eden Suga, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, liderlerinin desteğinin alındığını belirtti.

Suga, zirve ortak bildirisinde kaydedilen "Japonya'nın bu yaz Tokyo Oyunlarını güvenli bir şekilde düzenleme kararlılığını destekliyoruz" beyanının, turnuvaya yönelik çabalar kapsamında ülkesine "moral verdiğini" bildirdi.

Kyodo'nun Japonya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı bilgiye göre zirvede Suga, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizinde Çin'in statükoyu değiştirme çabalarına karşı endişelerini de aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Onur Akay Prens Harry Hande Erçel Demet Akalın
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Terör Instagram Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Japonya'dan Kovid-19 aşısına adil erişim hedefleyen COVAX'a 200 milyon dolar taahhüt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 04:19:00. #1.14#
title