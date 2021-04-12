Son dakika haber | Japonya'da hükümet Fukuşima'daki işlenmiş atık suyu denize boşaltmayı planlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | Japonya'da hükümet Fukuşima'daki işlenmiş atık suyu denize boşaltmayı planlıyor

Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Japonya'da hükümet Fukuşima'daki işlenmiş atık suyu denize boşaltmayı planlıyor

Edinilen son dakika haberine göre Japonya'da hükümet, 2011'de hasar gördükten sonra Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltmaya hazırlanıyor.

Japonya'da hükümet, 2011'de hasar gördükten sonra Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyu denize boşaltmaya hazırlanıyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, kuzeydoğudaki Fukuşima'da bulunan nükleer santralde biriken işlenmiş atık suya ilişkin hükümet karar aşamasına geldi.

Buna göre santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif elementler, daha fazla sulandırılarak makul seviyeye düşürülecek.

Tesis işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) da 2 yıl içerisinde radyoaktif elementleri belirli bir seviyeye gerileyen işlenmiş atık suyu, okyanusa boşaltacak.

Kyodo ajansının haberinde, biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılması planının hafta içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Kajiyama Hiroşi, planın güvenliği ve şeffaflığına ilişkin küresel kurumlar ile yerel hükümetlerin iş birliği hedeflediklerini açıklamıştı.

Reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde, trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şeyma Subaşı Tuğrul Tülek Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Diego Fatih Terim Necip Uysal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Japonya'da hükümet Fukuşima'daki işlenmiş atık suyu denize boşaltmayı planlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 07:35:06. #1.15#
title