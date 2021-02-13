Son dakika haber! Japonya'da Başbakan Suga'nın oğlunun 4 bürokrata hediyeler verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Japonya'da Başbakan Suga'nın oğlunun 4 bürokrata hediyeler verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı

13.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 09:40
Son dakika haber! Japonya'da Başbakan Suga'nın oğlunun 4 bürokrata hediyeler verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin bir uydu firmasında çalışan oğlunun, 2016'dan itibaren 12 ayrı organizasyonda, İçişleri ve İletişim Bakanlığı bürokratı 4 kişiye hediyeler verdiği bildirildi.

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin bir uydu firmasında çalışan oğlunun, 2016'dan itibaren 12 ayrı organizasyonda, İçişleri ve İletişim Bakanlığı bürokratı 4 kişiye hediyeler verdiği bildirildi.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, haftalık yayımlanan ulusal bir dergide, Başbakan Suga'nın uydu yayın firması Tohokushinsha Film'de çalışan oğlu tarafından, 4 bakanlık çalışanına 12 ayrı etkinlikte hediyeler verildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İçişleri ve İletişim Bakanlığınca yürütülen iç soruşturmada, Politika Koordinasyonundan Sorumlu Bakan Yardımcıları Taniwaki Yasuhiko ve Yoşida Mabito, Enformasyon ve İletişim Genel Müdürü Akimoto Yoşinori ve Genel Müdür Yardımcısı Yumoto Hironobu'nun faaliyetleri incelendi.

Soruşturma sonrası 4 üst düzey bürokratın, 2016'dan bu yana 12 farklı etkinlikte buluştuğu Suga'nın oğlu tarafından, başkent Tokyo'nun gösterişli restoranlarında ağırlandığı ve Suga'nın oğlundan hediyeler aldığı tespit edildi.

Bürokratların aldığı hediyelerin değerinin hesaplanacağı kaydedildi.

Yasaya göre üçüncü kişilerden hediye yasak

Kyodo ajansının haberinde bakanlığın, Tohokushinsha Film firmasına verilen yayıncı lisansından sorumlu olduğu bildirildi.

Suga, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun ilk dönemine denk gelen 2006-2007 arasında İçişleri ve İletişim Bakanı görevini üstlenmiş, oğlu da Suga'nın sekreterliğini yürütmüştü.

Japonya'da Ulusal Kamu Hizmet Etik Yasası merkezi hükümet çalışanlarının üçüncü kişilerden hediye almasını yasaklıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Seda Sayan Selami Şahin Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Milli Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Japonya'da Başbakan Suga'nın oğlunun 4 bürokrata hediyeler verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 09:43:27. #1.14#
title