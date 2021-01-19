Son dakika haber | Japonya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haber | Japonya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

19.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:20
Son dakika haber | Japonya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Japonya'nın kuzeydoğusunda yoğun kar yağışı sonucu yaşanan ve 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Japonya'nın kuzeydoğusunda yoğun kar yağışı sonucu yaşanan ve 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Ülkenin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Miyagi eyaletinin Osagi kentinden geçen Tohoku otoyolunda yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kyodo ajansına göre, 50 araçta hasar tespit edilen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Polis ve itfaiye ekipleri, kaza nedeniyle otoyolda mahsur kalan 130 araçtaki kişilere su, gıda ve battaniye dağıttı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, kazanın 100 kilometre hızda seyreden rüzgarın, kar yağışıyla beraber görüş mesafesini sıfıra indirmesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Kuzey kesimdeki Hokkaido, Tohoku ve Hokuriku bölgelerinde buzlanma, kar birikmesi ve çığ tehlikelerine ilişkin uyarıda bulunulan açıklamada, söz konusu bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaşabileceği kaydedildi.

Doğu Japonya Demiryolları da olumsuz hava koşulları sebebiyle Miyagi, Iwate ve Akita eyaletlerindeki yüksek hızlı tren seferlerinin geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Donald Trump Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Demet Şener Hande Erçel
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Japonya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 18:31:07. #1.14#
title