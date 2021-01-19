Son dakika haber | Japonya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Japonya'nın kuzeydoğusunda yoğun kar yağışı sonucu yaşanan ve 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Japonya'nın kuzeydoğusunda yoğun kar yağışı sonucu yaşanan ve 50'ye yakın aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Ülkenin kuzey ve kuzeydoğu kesimlerini etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Miyagi eyaletinin Osagi kentinden geçen Tohoku otoyolunda yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kyodo ajansına göre, 50 araçta hasar tespit edilen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Polis ve itfaiye ekipleri, kaza nedeniyle otoyolda mahsur kalan 130 araçtaki kişilere su, gıda ve battaniye dağıttı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, kazanın 100 kilometre hızda seyreden rüzgarın, kar yağışıyla beraber görüş mesafesini sıfıra indirmesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Kuzey kesimdeki Hokkaido, Tohoku ve Hokuriku bölgelerinde buzlanma, kar birikmesi ve çığ tehlikelerine ilişkin uyarıda bulunulan açıklamada, söz konusu bölgelerde kar kalınlığının 50 santimetreye kadar ulaşabileceği kaydedildi.

Doğu Japonya Demiryolları da olumsuz hava koşulları sebebiyle Miyagi, Iwate ve Akita eyaletlerindeki yüksek hızlı tren seferlerinin geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan