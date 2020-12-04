Son dakika haber: Japonya Başbakanı Suga'dan artan Covid-19 vakalarına dair korkutan açıklama

Bir son dakika haberine göre Japonya'daki ağır hasta sayısında yaşanan artışın hastaneleri zorlamaya başladığını belirten Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Covid-19 salgınıyla güçlü bir kriz duygusu ile mücadele ettiklerini söyledi.

Japonya'daki ağır hasta sayısında yaşanan artışın hastaneleri zorlamaya başladığını belirten Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Covid-19 salgınıyla güçlü bir kriz duygusu ile mücadele ettiklerini söyledi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bugün düzenlediği basın toplantısında korona virüs salgınına dair açıklamalarda bulundu. Konuşmasında son günlerde ülkede tırmanışa geçen Covid-19 salgınına değinen Suga, hükümetin salgındaki son manzarayla güçlü bir kriz duygusu ile mücadele ettiğini söyledi. Vatandaşlara daha önce de yaptığı maske takma ve el yıkama gibi temel tedbirler alma çağrısını yineleyen Suga, restoranların çalışma saatlerini kısaltmanın da salgını hafifletmeye yardımcı olacağını ifade etti. Ağır hasta sayısındaki artışın hastaneleri ve sağlık sistemini zorlamaya başladığını sözlerine ekleyen Suga, "Yeni vaka ve ağır hasta sayısı son zamanlarda rekor seviyelere ulaştığı için tetikte olmalıyız. Ciddi vaka sayısının mevcut yatak kapasitesini aşma riski nedeniyle hastanelerdeki durum kritikleşiyor" ifadelerini kullandı.

Suga, insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını korumanın hükümetinin en büyük önceliği olduğunu da yineledi.

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Japonya'da son 24 saatte 2 bin 391 yeni vaka tespit edilmesi ile ülkedeki toplam vaka sayısı 159 bin 72'ye, son 24 saatte 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte toplam can kaybı sayısı da 2 bin 311'e ulaşmıştı. Tokyo Valisi Yuriko Koike ve Osaka Valisi Hirofumi Yoshimura ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, kent sakinlerine mecburi olmayan seyahatlerden kaçınma ve evde kalma çağrısında bulunmuştu.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı