Son dakika haber... Japonya Başbakanı Suga: "Ağır hastalar için yatak kapasitesi zorlanıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Japonya Başbakanı Suga: "Ağır hastalar için yatak kapasitesi zorlanıyor"

05.12.2020 06:31 | Son Güncelleme: 05.12.2020 06:34
Son dakika haber... Japonya Başbakanı Suga:

Son dakika haberi... Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ülke geneli artış gösteren ağır hasta sayısı ve azalan yatak kapasitelerine karşı, "kriz dönemi" algısıyla müdahale edeceklerini söyledi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ülke geneli artış gösteren ağır hasta sayısı ve azalan yatak kapasitelerine karşı, "kriz dönemi" algısıyla müdahale edeceklerini söyledi.

Ekim sonunda başlayan olağanüstü meclis döneminin kapanış töreninde konuşan Suga, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için işletmelerin çalışma saatlerinin kısaltılması ile mesafe ve hijyen gibi hali hazırdaki basit önlemlerin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Ağır hasta sayısındaki artışın hastane kapasitelerini oldukça zorladığını kaydeden Suga, "Yeni vaka sayısı, ağır hasta sayısı rekorlara koşuyor ve bu durum alarm verici. Geçen haftadan beri ağır hastalar için yatak kapasitesi zorlanıyor. Bir kriz algısıyla buna karşılık vereceğiz." dedi.

Suga, eyalet, şehir ve ilçelerde çalışma saatlerini kısaltan restoranları finansal olarak destekleyen ekonomik paketin 1,5 trilyon yen (14 milyar dolar) seviyesinde artırılacağını belirterek, "İnsanların geçimini ve sağlığını korumak hükümetimizin ilk önceliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekillerinin görev süresi Ekim 2021'de sona eriyor

Ocak ortasından sonra yeniden açılacak meclisin, feshedilerek olası bir erken seçime gidilmesine ilişkin soruya da yanıt veren Suga, "Gelecek sonbahara dek süremiz var ve bu süreçte seçim düzenlenecek. Süre sınırına ilişkin tam kapsamlı düşüneceğim." ifadelerini kullandı.

465 üyeli Temsilciler Meclisi milletvekillerinin görev süresi, 21 Ekim 2021'de sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

İlgili Haberler

Japonya Başbakanı Suga'dan olimpiyatlar konusunda kararlılık mesajı
Japonya Başbakanı Suga'dan olimpiyatlar konusunda kararlılık mesajı
Son dakika: Sudan eski Başbakanı Mehdi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika: Sudan eski Başbakanı Mehdi son yolculuğuna uğurlandı
Yatağa mahkum Übeytullah'ın ortopedik yatak mutluluğu
Yatağa mahkum Übeytullah'ın ortopedik yatak mutluluğu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Başak Dizer İrem Derici Yıldız Tilbe Emel Müftüoğlu
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Şehit Aralık Donald Trump Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Japonya Başbakanı Suga: "Ağır hastalar için yatak kapasitesi zorlanıyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 06:35:03. #1.14#
title