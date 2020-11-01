Son dakika haber... Japonya 9 ülkeden yolcu giriş yasağını kaldırdı

Son dakika haberler: Japonya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Çin, Güney Kore dahil 9 ülke için uyguladığı yolcu giriş yasağını, turist vizesi taşıyanlar haricinde kaldırdı.

Japonya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Çin, Güney Kore dahil 9 ülke için uyguladığı yolcu giriş yasağını, turist vizesi taşıyanlar haricinde kaldırdı.

Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Suga Yoşihide'nin yönetiminde toplanan hükümete bağlı Kovid-19 görev gücü toplantısında alınan kararı duyurdu.

Buna göre, kasım itibarıyla Çin, Güney Kore, Avustralya, Brunei, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Tayvan ve Vietnam'a yönelik seyahat uyarı seviyesi 3'ten 2'ye çekildi.

Böylelikle Japonya Kovid-19 salgını sebebiyle bu ülkelerden gelen yabancılara uyguladığı yolcu giriş yasağını, turist vizesi taşıyanlar haricinde kaldırdı.

Suga kararın, düşük ölçekli de olsa iş aktivitelerinin işlevselliğinin artırılarak hem salgın tedbiri hem de ekonomik akışın hızlandırılması kapsamında alındığını açıkladı.

Japon vatandaşı ve ülkede oturma izni bulunan yabancıların ülkeye dönüşlerinde ise uygulanan 14 günlük karantinanın hafifletilmesi bekleniyor.

Japonya, diğer ülkelere yönelik vize muafiyet agremanlarını askıya aldığını ve yeni vize sınırlamalarını ise sürdüreceğini duyurdu.

Öte yandan, giriş yasağı uygulanan ülkeler listesine Myanmar ve Ürdün eklendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan