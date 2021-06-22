Son dakika haber | Jandarmaya yeni makineli tüfek

Gelen son dakika haberine göre Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen platformlarda yer alacak makineli tüfek, jandarmanın kullanımına sunuldu.

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen platformlarda yer alacak makineli tüfek, jandarmanın kullanımına sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7,62 mm Makineli Tüfek PMT 7,62'nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun, durmak yok, yola devam." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım