Son dakika haber... Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliler adli kontrolle serbest Son dakika haberine göre Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliler adli kontrolle serbestİslahiye'de, 225 tarihi eseri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalanan M.A.K. ve A.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliler adli kontrolle serbest İslahiye'de, 225 tarihi eseri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalanan M.A.K. ve A.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasından sonra nöbetçi mahkemeye sevK edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Kaynak: DHA