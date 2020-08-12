Son dakika haber... Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliler adli kontrolle serbest
Son dakika haberine göre Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliler adli kontrolle serbestİslahiye'de, 225 tarihi eseri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalanan M.A.K. ve A.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
12.08.2020 19:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:37
Jandarmaya, 150 bin dolara tarihi eserleri satmak isteyen şüpheliler adli kontrolle serbest
İslahiye'de, 225 tarihi eseri müşteri gibi davranan jandarma ekiplerine 150 bin dolar karşılığında satmaya çalışırken yakalanan M.A.K. ve A.K., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasından sonra nöbetçi mahkemeye sevK edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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Kaynak: DHA