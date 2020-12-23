Son dakika haber | Jandarmanın trafik denetiminde sürücülere 25 bin 246 TL ceza
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Son dakika haber | Jandarmanın trafik denetiminde sürücülere 25 bin 246 TL ceza

23.12.2020 16:14 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:19
Son dakika haber | Jandarmanın trafik denetiminde sürücülere 25 bin 246 TL ceza

Son dakika haberine göre Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yük taşıyan araçlar, emniyet kemeri ve traktör ve sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yük taşıyan araçlar, emniyet kemeri ve traktör ve sürücülerine yönelik denetim yaptı. 249 aracın kontrol edildiği denetimde 30 araç sürücüsü hakkında 25 bin 246 TL idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi. - BURDUR

Son dakika haber | Jandarmanın trafik denetiminde sürücülere 25 bin 246 TL ceza
Son dakika haber | Jandarmanın trafik denetiminde sürücülere 25 bin 246 TL ceza
Son dakika haber | Jandarmanın trafik denetiminde sürücülere 25 bin 246 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 16:23:07. #1.14#
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