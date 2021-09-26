Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi - Haberler
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Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği operasyonda piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan 3 şüpheliyi yakaladı.

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenlediği operasyonda piyasaya uyuşturucu madde sürme hazırlığında olan 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin otomobilinin bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye gizlenmiş vaziyette 101 bin adet extacy hap ele geçirildi. Yakalanan H.C. ve S.C.D. tutuklanırken, K.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Narkotik köpeği 'Avcı'nın da katıldığı uyuşturucu operasyonu kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.C., S.C.D. ve K.E.Ö.'nün yasa dışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri İstanbul'da piyasaya süreceği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Sarıyer ilçesine sevk edeceği tespit etti.

"DUR" İHTARINA UYMADILAR

Ekipler, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi taşıdıkları ve dağıtımını yaptıkları aracı tespit ederek yakın takibe başladı. Olası yol güzergahlarını kontrol altına alan jandarma ekipleri, "Dur" ihtarına uymayan şüphelileri Uskumruköy Kavşağı'nda durdurdu. Araçtan indirilerek etkisiz hale getirilen şüpheliler gözaltına alındı.

BAGAJA ÖZEL BÖLME YAPMIŞLARNarkotik köpeği Avcı'nın da bulunduğu aramalarda, aracın bagaj bölümünde oluşturulan özel bir bölmeye gizlenmiş vaziyette 101 bin adet extacy hap ele geçirildi.  Yakalanan H.C. ve S.C.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, K.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi

Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi

Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi

Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi

Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi

Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi

Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi

Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi

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Haber: Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada: 101 bin adet extacy hap ele geçirildi - Haberler
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