Son dakika haber: Jandarmanın kenevir operasyonları devam ediyor
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Son dakika haber: Jandarmanın kenevir operasyonları devam ediyor

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir miktar kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Son dakika haber: Jandarmanın kenevir operasyonları devam ediyor
11.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:37

Samsun'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir miktar kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salıpazarı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen operasyonda yapılan arama neticesinde, bir miktar kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği elde edildi.

Konu ile ilgili olarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca bir şahıs hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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