Son dakika haber | Jandarmanın havadan trafik denetimleri
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Son dakika haber | Jandarmanın havadan trafik denetimleri

Son dakika haber | Jandarmanın havadan trafik denetimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Komutanlığın trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında havadan helikopter destekli trafik denetiminde, seyir halinde cep telefonu kullanmak, yükü karayoluna değecek, düşecek şekilde yüklemek, geçmenin yasak olduğu yerlerde

önündeki aracı geçmek, gabari dışı yük yüklemek, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme ve yakın takip kurallarına uymayan 31 araç sürücüsüne toplam 20 bin 782 TL idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla denetimlerimiz artan bir kararlılıkla devam edecektir" denildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haber | Jandarmanın havadan trafik denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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