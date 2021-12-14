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Son dakika haber: Jandarmanın elinden kaçtı, polisi geçemedi

Son dakika haber: Jandarmanın elinden kaçtı, polisi geçemedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aydın'da yaşayan bir erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunan A.Ç. cezaevine sevk edileceği sırada kaçtı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da yaşayan bir erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunan A.Ç. cezaevine sevk edileceği sırada kaçtı. Jandarmanın elinden kaçan A.Ç.'yi polis ekipleri kısa süre içinde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, E.D. isimli çocuğun kendisine cinsel tacizde bulunulduğu şikayeti üzerine Jandarma ekibi olayın şüphelisi A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen A.Ç. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Jandarma ekiplerinin cezaevine sevkini sağlamaya çalıştığı sırada A.Ç. bir anda ekiplerin elinden kurtularak kaçtı. Olayın ihbar edilmesinin ardından Jandarmanın elinden kaçan A.Ç. polis ekipleri tarafından Doğu Gazi Bulvarı üzerinde yakalanarak, yeniden jandarma ekiplerine teslim edildi. - AYDIN

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