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Son dakika haber! Jandarmadan yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Jandarmadan yeni yıl öncesi kaçak içki operasyonu

Son dakika haberleri: Yeni yıl öncesi kaçak içki ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'den Dalaman istikametine seyir halinde olan bir aracın çekicisinde yabancı menşeli bandrol ele geçirdi.

MUĞLA (İHA) - Yeni yıl öncesi kaçak içki ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'den Dalaman istikametine seyir halinde olan bir aracın çekicisinde yabancı menşeli bandrol ele geçirdi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, S.G. isimli şahıs yönetimindeki 48 plakalı çekici ile ile Fethiye'den Dalaman ilçesi istikametine kaçak/sahte alkollü içki taşıdığı bilgisinin aldı.

Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Dalaman İlçe Jandarma ekiplerince durdurulan çekicide yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere değeri 29 bin TL olan 60 adet birer litre votka, 31 viski ve 60 adet yabancı menşeili bandrol ele geçirdi.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli S.G. isimli şahıs ifadesi alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

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