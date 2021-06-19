Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
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Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon

Son dakika haber | Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından drone ile havadan arazi kontrolü sırasında 60 kök Hint keneviri tespit edilirken, toplanan kenevirler imha edildi.

Manisa'nın Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından drone ile havadan arazi kontrolü sırasında 60 kök Hint keneviri tespit edilirken, toplanan kenevirler imha edildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir tarlada kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçildi. Tarla üzerinde drone ile havadan gözetleme yapan ekipler boyları 50 santimetreye kadar ulaşan bakımları yapılmış 60 kök Hint keneviri tespit edildi. Tespit edilen kenevirler sökülerek imha edilirken, tarla sahibi olduğu belirlenen A.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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